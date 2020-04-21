وكيل تموين البحيرة: إجراءات صارمة ضد موردي الأقماح المغشوشة والمخالفة للمواصفات

بدأ موسم توريد القمح بالبحيرة يوم ١٥ من شهر إبريل الجارى تحت إشراف لجنة مكبرة لمراجعة نوعية الاقماح الموردة ومدى مطابقتها لمواصفات وشروط التوريد.





ومن جانبه أكد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيره فى تصريحات خاصة "بصدى البلد"على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المزارعين الذين يقومون بتوريد اقماح مغشوشة وغير طابقة للمواصفات مشيرًا إلى تحرير محضر غش تجارى ورفض حمولة القمح التى حاول المزارع توريدها وهى غير مطابقة لمواصفات وشروط التوريد.





وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيره أن مواصفات وشروط توريد القمح تلزم أن يكون "قمح محلى مصرى حصاد موسم ٢٠٢٠م" واى اقماح مستوردة أو مخلوطة أو بها شوائب يتم رفض التوريد وتحرير محضر غش تجارى للمورد المخالف.





وأشار "راشد" إلى أن اللجنة المشكلة لفحص الأقماح بكل المحافظات تكون برئاسة التموين وبعضوية مندوب من "هيئة صحة وسلامة الغذاء-الزراعة-الجهة المسوقة- البنك الزراعى المصرى-القابضةللصوامع -المطاحن- القبانى" وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين مطابق للمواصفات و بشكل منتظم.





وأضاف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة أن عمليات توريد القمح لعام ٢٠٢٠م تتم من خلال ٢٨ شونة و٥صوامع بسعة تخزينية تسع ٣٩٨الف طن بينهم ٢١٠ ألف طن سعة٥ صوامع منها ٢ بالنوبارية ، ٢بغربال وزاوية غزال بمركز دمنهور والصومعة الأخيرة بوادى النطرون مشيرًا إلى وجود صومعتين كبار بمحافظة البحيرة سعة ٦٠ ألف طن بالنوبارية وزاوية غزال بمركز دمنهور.





ولفت وكيل تموين البحيرة إلى أن عمليات توريد الأقماح بمحافظة البحيرة تتم حاليا فى الخمس صوامع المشار إليها وجميعها تتبع الشركة القابضة لقطاع الأعمال نظرا لنخفاض نسبة الرطوبة موضحًا استكمال عمليات توريد القمح فى الشون بعد انتهاء التوريد فى الصوامع .





هشام آمنة، محافظ البحيرة، قد أعلن عن توريد 905 أطنان من الأقماح حتى صباح اليوم الثلاثاء 21 أبريل بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 11250 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 386705 أفدنة.







