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إصابة طفلين في حريق شقة سكنية بالقليوبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة طفلين في حريق شقة سكنية بالقليوبية

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

أصيب طفلان في حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الخامس في عقار مكون من 6 طوابق، في شارع الحرس بمدينة بنها بالقليوبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية مما أدى إلى إصابة طفلين بحروق متفرقة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة طفلين، هما عمر راضي حسين" 4 سنوات، و"حمزة راضي حسين" 8 سنوات، وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتبين أن سبب الحريق اندلاع النيران في "أنتريه" داخل الشقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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