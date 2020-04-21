وزير التعليم: منصة مراجعات الثانوية العامة المعلن عنها اليوم .. ليست مجانية ولا تتبع الدولة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لــ المنصة الإلكترونية التي أعلن عنها منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، والمختصة بعرض مراجعات اونلاين للعديد من المواد لطلاب الثانوية العامة، فهي ليست منصة الدولة او تابعة للدولة .
وقال وزير التربية والتعليم : أن هذه المنصة ما هي إلا عمل جيد أردت إيصاله لمن يري به قيمة ، ومن الطبيعي أن يكون استخدام هذه المنصة بمقابل مادي ، لان من قام بإعدادها تكبد اعباء مالية كبيرة ، وهذا ليس من شأن الوزارة.
وأضاف وزير التربية والتعليم موجها حديثه لمن ينتقد اعلان الوزارة عن منصة غير مجانية : نحن اطلقنا مؤخرًا عددا من الخدمات المجانية للطلاب مثل منصة البث المباشر ، والقنوات التعليمية ، أما المنصة الجديدة التي أعلنا عنها اليوم فهذه المنصة اختيارية لمن يرغب في الاستفادة منها.
وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن الوزارة اختارت أن تروج لهذه المنصة ، لانها راجعت المادة العلمية واختارت المعلمين العاملين بها .
وكان قد قدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واحدة من المبادرات المقدمة لدعم طلاب الصف الثالث الثانوي في مصر.
وتمثلت هذه المبادرة في منصة إلكترونية تعرض مراجعات اونلاين للعديد من المواد لطلاب الثانوية العامة، وذلك في ظل الظروف الراهنة ، في ظل تعليق الدراسة لضرورة الحفاظ على صحة أبنائنا وتحقيق التباعد الاجتماعي اللازم لعبور هذه الأزمة.
وقال وزير التربية والتعليم "تدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل المبادرات التي تساهم في مساندة أبنائنا الطلاب، ومنها هذه المراجعات التي يقدمها كوادر من المعلمين الأفاضل".
وأضاف "تعرض هذه المنصة المواد التعليمية بطريقة جذابة تمكن الطالب من الفهم والتفاعل بطرح الأسئلة على المدرس ، ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي https://thanaweya.almentor.net/".