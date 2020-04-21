AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الذهب يتراجع مع صعود الدولار

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:55 م
ذهب
ذهب
Advertisements
رويترز


تراجع الذهب يوم الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار لكن ما حد من الخسائر هو تراجع أسواق الأسهم بضغط من تهاوي العقود الآجلة للنفط الأمريكي لما دون الصفر للمرة الأولى في الجلسة السابقة.

 

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1689.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، بعدما قفز بنحو واحد بالمئة يوم الاثنين إذ رفع الانهيار في أسواق النفط من الطلب على الملاذ الآمن. وفي العقود الأمريكية الآجلة، فقد الذهب 0.3 بالمئة ليسجل 1706.70 دولار.

 

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس ”هناك ما يشبه صراع الشد والجذب بين الذهب والدولار حاليا... بدأ الذهب ينفصل عن مكاسب الأسهم. شهدنا تراجعا في البورصات وقدم ذلك الدعم للملاذات الآمنة ويؤدي ذلك جزئيا لارتفاع أسعار الذهب والسندات وكذلك الدولار“.

 

وفي بعض الأوقات، تحرك المعدن الأصفر مقتديا بحركة الأسهم هذا العام إذ دفعت موجات البيع الحادة في الآونة الأخيرة المستثمرين لبيع المعادن النفيسة أيضا لتغطية خسائرهم في مراكز أخرى.

 

وارتفع الدولار أمام العملات الأساسية المنافسة مما يزيد تكلفة الذهب على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.

 

وعلى الرغم من عودة النفط الأمريكي للمنطقة الإيجابية يوم الثلاثاء فقد تسبب انهياره التاريخي في أكبر انخفاض في أسواق الأسهم الآسيوية في شهر.

 

وقال رودا إن المخاطر المتواصلة في سوق النفط من شأنها أن ”توفر بعض الدعم للذهب“.

 

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبقى متوسط أسعار الذهب دون مستوياته المرتفعة التي سجلتها مؤخرا خلال 2020 و2021، إذ ستطغى قوة الدولار وضعف استهلاك الأفراد على زيادة في الطلب من المستثمرين الذين يلتمسون الأمان في المعدن الأصفر.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2147.53 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 768.39 دولار كما انخفضت الفضة 1.1 بالمئة عند 15.21 دولار للأوقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع عالمي كبير بسبب كورونا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

الذهب يرتفع بفعل تنامي مخاوف كورونا بعد حظر أمريكي على السفر

البلاتين يتراجع لأقل مستوى منذ أواخر 2002 مع هبوط أسعار المعادن

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس.. تفاصيل

الذهب يتراجع عالميا بفعل قوة الدولار

ترشيحاتنا

نشرة الصحة والمرأة.. نصائح لمرضى الضغط والسكرى فى رمضان.. أفضل المكونات الطبيعية للتخلص من الحموضة

الصين وكوريا الجنوبية تكشفان حقيقة تدهور صحة كيم جونج أون

خوف وهلع.. لحظة انهيار وسقوط زينة بسبب فيفي عبده.. فيديو

لماذا تمت إحالة صلاح دياب للتحقيق مع النائب العام.. وكيل الأعلى للإعلام يجيب.. فيديو

تقرير سعودي: مكة والمدينة والرياض أكثر المدن إصابة وتعافيا من فيروس كورونا

39 مليون جنيه.. تعرف على تفاصيل عقد شريف إكرامي مع بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا خطوة بخطوة

مع اقتراب شهر رمضان.. طريقة عمل عصير السوبيا بالتمر

شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور