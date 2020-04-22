عمرو وهبة عن العمل مع الزعيم في فلانتينو: سعيد ومتفائل بالتجربة

قال الفنان عمرو وهبة، إنه سعيد بالعمل مع الزعيم عادل إمام، ومتفائل بالتجربة لأنها ستذاع على قناة Dmc ، التى كانت فاتحة خير على الكثير من الشباب، ويتمنى أن تكون كذلك معه.

وأضاف "وهبة" خلال فيديو مذاع ببرنامج مساء Dmc، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان،: "دوري في مسلسل فلانتينو يختلف عما قدمته من قبل، وأتمني أن ينال إعجابكم"، وختم حديثه قائلا: "أتمنى أن تزول الغمة التي نعيش فيها سريعا حتى يتثنى لنا التجمع مع أحبتنا وأصدقائنا مرة أخرى".





ويشارك في بطولة المسلسل كل من "دلال عبد العزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، محسن منصور وآخرون وهو من إخراج رامي إمام ومن تأليف أيمن بهجت قمر".



