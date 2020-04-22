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سليمان وهدان: البرلمان الحالي من أهم المجالس النيابية في تاريخ مصر.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:16 ص
سليمان وهدان
سليمان وهدان
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إبراهيم القادري
قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن مجلس النواب الحالي هو من أهم البرلمانات التي أتت في تاريخ الحياه السياسية والنيابية في مصر .

واضاف وكيل مجلس النواب خلال حوارة في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، ان هذا المجلس جاء عقب ثورتين، وكانت هناك مشاكل اقتصادية في الدولة، إلى جانب نقص في الموازنة العامة، ومع وجود هذه المشاكل نهضنا بالدولة.

واوضح سليمان وهدان ، ان الرئيس السيسي وضع الإصلاحات الاقتصادية في كفة، وشعبيته في كفة اخرى، ولولا الاصلاحات الاقتصادية التي تمت؛ لما كنا هكذا الان

وأشار وكيل مجلس النواب ، إلى أن البرلمان اصدر تشريعات مهمه جدا علي مدار السنوات السابقة ساعدتنا في النهوض بالبلاد الي هذه الدرجة.

واكمل سليمان وهدان ،: أننا قمنا بعمل التأمين الصحي الشامل في ظروف صعبة والتأمين الصحي الشامل وهو تجهيز شامل للمنظومة الصحية .
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