سليمان وهدان: البرلمان الحالي من أهم المجالس النيابية في تاريخ مصر.. فيديو

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن مجلس النواب الحالي هو من أهم البرلمانات التي أتت في تاريخ الحياه السياسية والنيابية في مصر .





واضاف وكيل مجلس النواب خلال حوارة في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، ان هذا المجلس جاء عقب ثورتين، وكانت هناك مشاكل اقتصادية في الدولة، إلى جانب نقص في الموازنة العامة، ومع وجود هذه المشاكل نهضنا بالدولة.





. واوضح سليمان وهدان ، ان الرئيس السيسي وضع الإصلاحات الاقتصادية في كفة، وشعبيته في كفة اخرى، ولولا الاصلاحات الاقتصادية التي تمت؛ لما كنا هكذا الان





وأشار وكيل مجلس النواب ، إلى أن البرلمان اصدر تشريعات مهمه جدا علي مدار السنوات السابقة ساعدتنا في النهوض بالبلاد الي هذه الدرجة.





واكمل سليمان وهدان ،: أننا قمنا بعمل التأمين الصحي الشامل في ظروف صعبة والتأمين الصحي الشامل وهو تجهيز شامل للمنظومة الصحية .