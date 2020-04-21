متخصص في الشأن التركي: أردوغان فشل في مواجهة أزمة كورونا ويضغط على شعبه.. فيديو

قال بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمتخصص في الشأن التركي، إن التناقض هو أساس سياسة أ ردوغان الداخلية والخارجية.









وأضاف بشير عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن أ ردوغان فشل بنسبة 100% في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، كما فشل في التوقع وسرعة الاستجابة والشفافية.









وتابع بشير عبد الفتاح "أردوغان وظف الأزمة سياسيا لخدمة مشروعه للبقاء في السلطة وقدم المساعدات إلى إسرائيل من أجل تقريب وجهات النظر مع الجانب الأمريكي حول ملفات خلافية.









وأكمل بشير عبد الفتاح " أردوغان لم يهتم بالشعب التركي على الإطلاق وكان من المفترض توفير حياة كريمة للمواطن التركي".









ولفت بشير عبد الفتاح إلى أن "أردوغان يرسل جنوده للقتال في ليبيا وسوريا ويموتون بسبب فيروس كورونا، ويضغط على المواطن التركي ويرهقه اقتصاديا، ولم يستطع مواجهة جائحة فيروس كورونا بأسلوب علمي؛ وما يهمه هو البقاء في السلطة والحصول على الدعم الإسرائيلي الأمريكي".



