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أخبار العالم

أردوغان يعلن موعد عودة الحياة إلى طبيعتها في تركيا بعد كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء الموعد المستهدف لعودة الحياة إلى طبيعتها في تركيا والسيطرة على فيروس كورونا.

وبحسب "أناضول"، قال أردوغان إن حكومته تسعى إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد بعد عير الفطر.

وأضاف أردوغان أن هذه العودة ستتم عبر ضمان أعلى مستوى من التدابير الوقائية طوال شهر رمضان.

ويأتي ذلك في الوقت الذي الم تتوصل فيه أي دولة في العالم إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا، بينما تقول أكثر التوقعات تفاؤلا إن اللقاح سيكون جاهزا فيب بداية العام الجديد.

وتابع أردوغان أن أهم ما يميز تركيا عن  بقية الدول امتلاكنا لبنية طبية قوية واتخاذنا للتدابير اللازمة في الوقت المناسب.

واصل أن اليأس الذي تعانيه البلدان المتقدمة في مواجهة كورونا يجبرها على إعادة بناء توقعاتها بشأن المستقبل.

وأشار إلى أن وباء كورونا الذي يعد مشكلة صحية أساسًا تحول إلى أكبر أزمة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب نتائجه الاقتصادية.

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