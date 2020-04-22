مشرف عام مستشفيات العزل بالأقصر: حالات الشفاء لدينا الأعلى فى الجمهورية..فيديو

قال الدكتور بكرى عبد الستار ،مشرف عام مستشفيات العزل بالأقصر، إن نزل المرضى المصابين بفيرو س كورونا المستجد "كوفيد19"، أشبة بمنتجع، حتى يتم شفاءه تمامًا، مشددًا على أن الرعاية التى يحظى بها المرضى فى مستشفى اسنا علىأعلى مستوى.

وأضاف الدكتور بكري عبد الستار خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن عدد المتعافين فى مستشفى اسنا للعزل الصحى، تعد الأكبر على مستوى مستشفيات الجمهورية.

وتابع مشرف عام مستشفيات العزل بالاقصر, تم خروج 4 حالات اليوم وغدًا متوقع خروج 5 آخرين، مستشفى أسناء من أكثر نسب الشفاء بها على مستوى الجمهورية.

وأوضح قائلا :"ان الفريق الطبى بيقاتل بالفعل.. بنعتبر نفسنا جنود فى حرب وأن شاء سننتصر فيها على فيروس كورونا ومصر ستكون آمنة ليوم الدين".

وأكد مشرف عام مستشفيات العزل بالأقصر، ان المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس الصناعى كافية، والفريق الطبى يبذل مجهودًا فوق العادة من أجل علاج المرضى.