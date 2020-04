نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة من خلال خاصية story عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت إيمان العاصي وهي برفقة الفنانة شيري عادل وذلك لتهنئتها بعيد ميلادها.





وقد علقت علي الصور قائلة: happy birthday sheryyyyyy i love you so much





وقد لاقت الصورة ردود أفعال واسعة من متابعيها.





يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي، حكاية "كله بالحب"، بجانب الفنان شريف سلامة، وذلك ضمن سلسلة حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، وقد حققت الحكاية نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضها.