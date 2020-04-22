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سيارات

شاهد.. أودي R8 معدلة تواجه لامبورجيني هوراكان سبايدر

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:38 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشرت العديد من صفحات محبى وعشاق سباقات السيارات، مقطع فيديو مثير لسباق جديد بين اودى R8 معدلة و لامبورجيني هوراكان سبايدر .

وأكد مقطع الفيديو ان شركة هينيسي أضافت حزمة من التحديثات HPE900 على سيارة أودي R8 بيرفورمانس، وتُظهر كيف تم تحسين الأداء لدرجة اكتساح أقوى السيارات الإيطالية.

وكلا السيارتين يتميز بمحرك V10 سعة 5.2 لتر يتنفس بشكل طبيعي، إلا أن حزمة هينيسي أضافت إلى R8 توربو مزدوج بالإضافة إلى بعض الأشياء الأخرى، وهو ما رفع القوة الإنتاجية للسيارة الألمانية لتصل إلى 912 حصان على الكرنك، و750 حصان على العجلات، وهو ما يسمح للأودي بالتسارع من 0-96 كلم/سا في 2.6 ثانية فقط، في حين يبلغ زمن تسارع الربع ميل أقل من 10 ثوان بسرعة تصل إلى 233 كلم/سا.

بالمقارنة مع النسخة القياسية من R8 بيرفورمانس والتي تتسارع من 0-100 كلم/سا في 3.1 ثانية، كما تبلغ سرعتها القصوى 331 كلم/سا، أضافت النسخة المعدلة قوة إضافية تصل إلى 300 حصان، وعلى الجانب الأخر، فإن النسخة الأصلية من لامبورجيني هوراكان يمكنها التسارع من 0-100 كلم/سا خلال 3.4 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 324 كلم/سا.

 

وبالنظر إلى هذه الأرقام، يظهر أن R8 كانت تحظى باليد العليا حتى قبل التعديل مقارنة مع السيارة الإيطالية،  لذا، هل كان يستحق الأمر دفع المزيد من المال للحصول على حزمة هينيسي؟ هذا الأمر سنتركه لكم بعد مشاهدة الفيديو المرفق والذي يُظهر كلا الطرازين الفائقين يتسابقان وجهًا لوجه من الحركة، وذلك لأن الانطلاق من الثبات سيشكل تحديًا صعبًا لـ R8.

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