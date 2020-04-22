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إسبانيا تسجل 4211 إصابة جديدة بفيروس كورونا و435 وفاة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:26 ص
إسبانيا تسجل 4211
إسبانيا تسجل 4211 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 435 وفاة
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "إكسترا نيوز " خبرًا عاجلًا أفادت فيه بأن إسبانيا تسجل 4211 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 435 وفاة خلال 24 ساعة. 

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن إسبانيا تعاني من أزمة سياسية في ظل الخلافات بين الأحزاب السياسية مع الحكومة في ظل أزمة كورونا. 

وتجاوز عدد الوفيات في إسبانيا أكثر من 15 ألف حالة، بعدما تفشى فيروس كورونا، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الإسبانية، وعلى الرغم من وجود 15238 حالة وفاة مرتبطة بـ فيروس كورونا، فقد تباطأ عدد الوفيات اليومي بعد زيادات أقل في اليومين السابقين. 

ولا تزال إسبانيا في المرحلة الأكثر حدة من الأزمة الصحية التى تمر بها، ولكن الأزمة الاقتصادية قد بدأت للتو ، ولذلك فقد طالب سانتشيز بعقد اتفاق لإعادة البناء الاقتصادى والاجتماعى تشارك فيه جميع الجهات الفاعلة والراغبة في إعادة بناء البلد"، ولكن كان رد زعيم المعارضة، رئيس الحزب الشعبى، بابلو كاسادو، جافا واتهمه بالكذب، وأنه يخفى الأرقام الرسمية، كما أنه انتقد التأخير فى اتخاذ الإجراءات بنبرة شديدة اللهجة.
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