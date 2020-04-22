جامعة جنوب الوادي تزين مداخلها وشوارعها بمزهريات مزخرفة بالحروف العربية

تفقد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أعمال تجميل مداخل وشوارع الجامعة بمزهريات مزخرفة بحروف اللغة العربية.

وأشار غرباوي، إلي أن المزهريات تم تثبيتها على قواعد خاصة، وهى عبارة عن ثلاث مزهريات منفذة بالفيبر المدعم بالصوف الزجاجي ومزخرفة بالحروف العربيه ومثبتة على قواعد مبطنة بالجرانيت ويبلغ أقصى ارتفاع للعمل سبعة أمتار.

وأشاد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، بهذا العمل الفنى لأعضاء هيئة التدريس وطلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية والذى يساهم فى إبراز المظهر الجمالي بالجامعة.

وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن هذا العمل من تصميم الدكتور محمد سعيد وكيل الكلية وتنفيذ طلاب مشروع التخرج تخصص الخزف بالفرقة الرابعة وهم اسلام عبداللطيف و حسن حمدى والطالب عبدالرحمن على و محمد عطا و عمرو محمد والطالب حسام منصور و طارق سيد و آلاء مصطفى و أميره جمال و زينب أحمد.

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