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فن

نسرين طافش تكسر ملل الحجر المنزلى بوصفة للسجق.. شاهد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:29 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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مريم عزت
نشرت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو جديد لها وهى تقوم بتقديم وصفة جديدة للسجق. 

علقت نسرين طافش على الفيديو قائلة: اكلتنا هالمرة من حلب أم الطرب والناس الطيبين والأكل الغير شكل ❤😍🙏🏻

سجق حلبي حد يعني (سبايسي) بس طبعا عملتو على طريقتي الصحية بأقل نسبة دهون ممكنة.. باللحم البقري العضوي من المرعى الحر.. إلي عايشين بالقرى و الضيع و مربيين مواشي بتتغذى بالمرعى بياكلو انضف لحمة بدون هرمونات المداجن الحديثة و اعلاف صناعية .. و نظامهون الصحي و الهوا الي بيتنفسوه انضف شي و اكتر شي صحي متل جدودنا ❤🙏🏻
نال الفيديو اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

بالعافيه حب  , صحتين وهنا و على قلبك  ,  من أطيب الاكلات ، صحتين " 


يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

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