نسرين طافش تكسر ملل الحجر المنزلى بوصفة للسجق.. شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو جديد لها وهى تقوم بتقديم وصفة جديدة للسجق.
سجق حلبي حد يعني (سبايسي) بس طبعا عملتو على طريقتي الصحية بأقل نسبة دهون ممكنة.. باللحم البقري العضوي من المرعى الحر.. إلي عايشين بالقرى و الضيع و مربيين مواشي بتتغذى بالمرعى بياكلو انضف لحمة بدون هرمونات المداجن الحديثة و اعلاف صناعية .. و نظامهون الصحي و الهوا الي بيتنفسوه انضف شي و اكتر شي صحي متل جدودنا ❤🙏🏻
علقت نسرين طافش على الفيديو قائلة: اكلتنا هالمرة من حلب أم الطرب والناس الطيبين والأكل الغير شكل ❤😍🙏🏻
سجق حلبي حد يعني (سبايسي) بس طبعا عملتو على طريقتي الصحية بأقل نسبة دهون ممكنة.. باللحم البقري العضوي من المرعى الحر.. إلي عايشين بالقرى و الضيع و مربيين مواشي بتتغذى بالمرعى بياكلو انضف لحمة بدون هرمونات المداجن الحديثة و اعلاف صناعية .. و نظامهون الصحي و الهوا الي بيتنفسوه انضف شي و اكتر شي صحي متل جدودنا ❤🙏🏻
نال الفيديو اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
" بالعافيه حب , صحتين وهنا و على قلبك , من أطيب الاكلات ، صحتين "
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سجق حلبي حد يعني (سبايسي) بس طبعا عملتو على طريقتي الصحية باقل نسبة دهون ممكنة .. باللحم البقري العضوي من المرعى الحر ..الي عايشين بالقرى و الضيع و مربيين مواشي بتتغذى بالمرعى بياكلو انضف لحمة بدون هرمونات المداجن الحديثة و اعلاف صناعية .. و نظامهون الصحي و الهوا الي بيتنفسوه انضف شي و اكتر شي صحي متل جدودنا ❤🙏🏻