نسرين طافش تكسر ملل الحجر المنزلى بوصفة للسجق.. شاهد

سجق حلبي حد يعني (سبايسي) بس طبعا عملتو على طريقتي الصحية باقل نسبة دهون ممكنة .. باللحم البقري العضوي من المرعى الحر ..الي عايشين بالقرى و الضيع و مربيين مواشي بتتغذى بالمرعى بياكلو انضف لحمة بدون هرمونات المداجن الحديثة و اعلاف صناعية .. و نظامهون الصحي و الهوا الي بيتنفسوه انضف شي و اكتر شي صحي متل جدودنا ❤🙏🏻