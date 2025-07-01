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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فات الميعاد الحلقة 14 .. أحمد صفوت يتفق مع زوجته على الطلاق

أحمد صفوت
أحمد صفوت
أحمد البهى

طرحت منصة watch it، الحلقة 14 من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط. 
 

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث، ومنها اتفاق معتصم" أحمد صفوت" مع زوجته سارة "ولاء الشريف" علي الطلاق وأن يبقى مصطفى معه، بينما قام والد بسمة بالذهاب إلي أسرة مسعد وعرض عليهم التنازل عن قضية القايمة مقابل تنازلهم عن قضية يوسف. 

أبطال مسلسل فات الميعاد 

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.


 
‎تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد

ويأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا. 



 

فات الميعاد مسلسل فات الميعاد أحمد صفوت

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