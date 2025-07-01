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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كلنا في انتظار حفلتك القادمة.. هالة صدقي تدعم شيرين

شيرين
شيرين
يارا أمين

حرصت الفنانة هالة صدقي، على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد تعرضها لانتقادات خلال حفلها الأخير بمهرجان "موازين" في المغرب، بسبب أدائها باستخدام تقنية “البلاي باك”.

وكتبت هالة صدقي رسالة لجمهور المغرب على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام تضمنت: "لكل جماهير شيرين وكل جمهورها في العزيزه علي  قلبي المغرب الحبيب ، ولو كانت شيرين اعتذرت لمرضها كنتوا اكيد زعلتوا ولو طلعت من غير ما تكون جاهزه لاصعب الجماهير في الوطن العربي لانه جمهور ذواق جدا الجمهور المغربي والجمهور التونسي برضه زعلتوا وعندكم حق لان حبكم لنجمه اسعدتنا سنين ومازالت, ربما البعض كان قاسي عليها.

 ولكن ثقتي في الجمهور المغربي العظيم اللي هيقولوا سلامتك ومنتظرينك تاني لما تشدي حيلك هيكون اكتر بكتير من اللي واجعها ، برافو يا شيرين انك بتتغلبي علي تعبك لاحترامك معاد الحفله ، وكلنا في انتظار حفلتك القادمه وانتي في اكمل وجه ، وغضب القليل من الجمهور حب لمطربين المفضله اللي انتظر ساعات حتي يتمكن من سماع اجمل الاصوات ، شيرين".

قرار حاسم من محامي شيرين عبدالوهاب

وتعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى هجوم شرس فى الأيام القليلة الماضية بعد حفلها الأخير فى مهرجان موازين المغربي وهو الأمر الذى دفع محاميها المستشار ياسر قنطوش، لاصدار بيان صحفي يكشف فيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التجاوزات فى حقها. 

وقال قنطوش في بيانه، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعرض لحملة ممنهجة معروف من ورائها، لتدمير أي نجاح تقوم به.

وتابع ياسر قنطوش: الفنانة شيرين عبد الوهاب تشكر كل من ساندها ووقف بجانبها، ونحن لسنا ضد حرية الرأي ولكن يكون بناء ليس به أي إساءة، وهناك بعض الآراء المدفوعة من خلال حملات ممنهجة بها إساءة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.

هالة صدقي عبد الوهاب مهرجان موازين إنستجرام المغرب

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