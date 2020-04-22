أول أيام رمضان 2020 .. استطلاع الهلال الليلة









وقد رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (رغِم أنفُ رجلٍ دخل عليه رمضانُ ثمَّ انسلخ قبلَ أن يُغفرَ له)، وإنما ينبغي على المسلم أن يستغل اول ايام رمضان وباقى الشهر بالأعمال الصالحة والتقرب لله تعالى.



1- الصوم

يُعرّف الصوم لغةً على أنه مطلق الإمساك، أما شرعًا فهو التعبّد لله -تعالى- بالامساك عن سائر المفطّرات؛ كالأكل، والشرب، والجماع، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتُعدّ عبادة الصوم من أعظم الأعمال في شهر رمضان، حيث إن صيام رمضان ركنٌ من أركان الإسلام، وتجدر الإشارة إلى عِظم فضل الصوم وفوائده، فهو وقايةٌ من الذنوب، ووقايةٌ من عذاب النار، مصداقًا لما رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (الصيامُ جُنَّةٌ وحِصْنٌ حصينٌ مِنَ النارِ)، وقد خصّ الله -تعالى- الصائمين ببابٍ في الجنة لا يدخله غيرهم؛ وهو باب الريان، مصداقًا لما رواه سهل بن سعد -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (إنَّ في الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ له الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ منه الصَّائِمُونَ يَومَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ معهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ).







2- القيام

من الأعمال الفاضلة في كل أيام شهر رمضان قيام الليل، فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والصحابة -رضي الله عنهم- أنهم كانوا يحافظون على قيام الليل في رمضان، مصداقًا لما رُوي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (لاَ تدع قيامَ اللَّيلِ فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ لاَ يدعُهُ وَكانَ إذا مرضَ أو كسلَ صلَّى قاعدًا)،وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يصلّي نصف الليل، ثم يوقظ أهله ويقول لهم: "الصلاة، الصلاة"، وكذلك كان يفعل عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وقد حثّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قيام رمضان، حيث قال: (مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ).





3- قراءة القرآن الكريم

من العبادات الفاضلة في شهر رمضان قراءة القرآن الكريم، لا سيّما أن شهر رمضان شهر القرآن، وقد كان جبريل -عليه السلام- يُدارس القرآن الكريم مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في رمضان، وكان عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يختم القرآن الكريم مرّةً في كل ليلةٍ من رمضان، وكان غيره من السلف يختم كل ثلاث ليالي، وكل ليلتين.





4- الاستغفار

المواظبة على الاستغفار فى رمضان له فضل كبير جدا سيذوق صاحبه ثمرته اذا داوم على فعلها وهكذا الحال مع كل العبادات اذا ما داوم عليها يشعر بثمرتها فيما بعد، فيجب أن يكون هناك وقفة مع النفس قبل انقضاء هذا الشهر الكريم حتى لا نخرج منه بلا مغفرة للذنوب وبلا أداء لحقوق الآخرين علينا.

5- الصدقة

رمضان شهر التنافس في الخيرات والتزود من الطاعات، وفيه تعظم الأجور وترفع الدرجات، والصدقة من أهم العبادات التي ينبغي على المسلم أن يكون له منها نصيب في هذا الشهر، وهي في رمضان أفضل منها في غيره، وفى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة صدقة في رمضان"، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة"، إكثار النبي (صلى الله عليه وسلم) من الصدقة في هذا الشهر دليل واضح على أنها فيه أفضل منها في غيره.





6- صلاة التراويح

فضل صلاة التراويح .. من السنن المؤكدة للرجال والنساء ويجوز أداؤها في المنزل فرادى أو مع أفراد الأسرة، و التراويح هي صلاة قيام الليل في رمضان وتصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء، حتى أذان الفجر، وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة – أي أمر ندب وترغيب – فيقول: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وقد لَقِىَ صلى الله عليه وسلم ربه والأمر على ذلك في خلافة أبى بكر وصدرًا من خلافة عمر ثم أمر عمر رضي الله عنه بالجماعة في القيام، ومعنى «إِيمَانًا»: أي أنه حال قيامه مؤمنًا بالله تعالى، ومصدقًا بوعده وبفضل القيام، وعظيم أجره عند الله تعالى، «وَاحْتِسَابًا»: أي محتسبًا الثواب عند الله تعالى لا بقصد آخر من رياء ونحوه.