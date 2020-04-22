القصير: إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة 5.6 مليون متر مكعب فى بحر البقر

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إنه يتم حاليا إنشاء محطة لمياه الرى بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميا، لمعالجة مياه الصرف الزراعى ببحر البقر.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحسمة بالإسماعيلية، إن الدولة ستتمكن من زراعة 500 ألف فدان عبر هذه المحطة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظة السويس لافتتاح مشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.

واستقبلت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفد من كبار الزوار، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بشرق قناة السويس، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.

وأكدت مصادر من محافظة الإسماعيلية، على انتهاء تجهيز مكان وقاعة الافتتاح، ومشاركة عدد من قاطرات الهيئة في عمل عروض بحرية بالتزامن مع الافتتاح الروسي للمشروعات التنموية.

ومن المنتظر أن تشارك وحدات هيئة قناة السويس، في عمل عروض بحرية بالتزامن مع فعاليات مراسم افتتاح المشروعات القومية.