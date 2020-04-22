قرار صعب .. ساوث كارولينا تجمد النشاط التعليمي وتغلق المدارس

أعلن حاكم ولاية ساوث كارولينا الامريكية، هنري ماكماستر، اليوم الأربعاء، إن الولاية قررت تجميد نظامها التعليمي حتى العطلة الصيفية وستنتظر عدة أشهر قبل أن تقرر ما إذا كان من الآمن إعادة فتح المدارس لفترة الخريف في أغسطس.





وقال ماكماستر "لقد قررنا عدم إعادة فتح المدارس لبقية العام الدراسي، وسأصدر هذا الأمر الأسبوع المقبل"





وأضافت مولي ميتشل سبيرمان، مديرة التعليم في ساوث كارولينا، إن قرار الحاكم كان صعبًا، لكنه ضروري للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.





وأضافت: "أيها الحاكم، لقد اتخذت قرارًا صعبًا للغاية، ولكنك اتخذت القرار الصحيح ... لن تفتح بناياتنا لبقية العام، لكن تعليماتنا ستستمر".





كان قرار الحاكم في الاتجاه المعاكس لسياسة وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي أحدثته ولاية جورجيا الكبرى بجوار ولاية كارولينا الجنوبية، حيث بدأت بالفعل تحركات للتخفيف من المبادئ التوجيهية للإبعاد والإغلاق الاجتماعي؛ لمنع انتشار مرض.