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رياضة

السعودية تفاضل بين 3 مدربين كبار لقيادة نيوكاسل يونايتد.. تفاصيل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
اقترب صندوق هيئة الاستثمارات السعودي، من إتمام صفقة شراء ملكية نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعد مفاوضات دامت عدة أشهر بين الطرفين.


وتشير بعض التقارير الصحفية الى أن المملكة العربية السعودية ستعلن في الأيام القادمة عن شراء النادي مقابل 350 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 7 مليارات جنيه مصري، مع إبقاء نسبة 20 % من أسهم النادي للمالك الحالي مايك أشلي.


ويعد شراء نادي نيوكاسل يونايتد صفقة من العيار الثقيل، وستعني دخول النادي العريق لمصاف فرق الكبار في البريميرليج مرة أخرى، وهذا يعود للتوقعات بتعاقدات من العيار الثقيل ستبرم في النادي بواسطة الملاك السعوديين الجدد.


ولكن مع إبرام صفقات قوية، يجب أن يأتي المستثمرون السعوديون بمدرب قادر على قيادة الفريق لمصاف الكبار، وهو ما أشارت إليه التقارير الصحفية، والتي أكدت أن المملكة العربية السعودية، تفاضل بين 3 من أكبر مدربي الكرة العالمية، لتدريب الماجبيز بدءًا من الموسم القادم.


ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز الأسماء المطروحة لتولي القيادة الفنية لنادي نيوكاسل يونايتد.. 

ماوريسيو بوتشيتينو
الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هو واحد من الأسماء المطروحة بقوة لتولي تدريب نادي نيوكاسل يونايتد.


وأشارت صحيفة تايمز البريطانية ، الى أن أولى خطوات السعوديين لتقوية نيوكاسل، ستكون بالتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي، لقيادة الفريق فنيًا خلفًا للمدير الحالي ستيف بروس.


ولا يدرب بوتشيتينو أي فريق في الوقت الحالي، منذ شهر نوفمبر الماضي، بعد أن تمت إقالته من تدريب السبيرز لسوء النتائج، لكنه من أقوى المدربين على الساحة ، وذلك بعد قيادته توتنهام الموسم الماضي للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، قبل خسارة اللقب لصالح ليفربول.


يذكر أن بوتشيتينو ارتبط اسمه بتدريب أكبر الفرق العالمية مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي ، وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وبايرن ميونخ الألماني.


ماسيميليانو أليجري
ربطت بعض التقارير الصحفية، الإيطالي ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس، بتدريب نادي نيوكاسل يونايتد بدءًا من الموسم المقبل.


وتشير الصحف الى أن أليجري مقتنع بمشروع السعوديين مع نيوكاسل، ويريد التدريب في الدوري الإنجليزي وخوض تحد جديد مع الماجبيز.


رافاييل بينتيز
كان مدرب الفريق السابق ويدرب حاليًا داليان ييفانج الصيني، لكنه رحل لخلافات مع الملاك حول سياستهم في إدارة النادي وما يخص سوق الانتقالات، لكنه قد يعود بإشارة من الملاك الجدد، فهو يعرف النادي واللاعبين بالإضافة لقدرته التدريبية الكبيرة.
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