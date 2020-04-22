محافظ الغربية: إزالة 25 تعديا علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، انه لا تهاون في إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي والتصدي بكل حسم لأي مخالفات وازالتها فى المهد.





و شهدت محافظ الغربية ،اليوم، حملات مكبرة، اسفرت عن إزالة 25 حالة تعد علي أراضي زراعية واملاك الدولة





وشملت القرارات، إزالة 12 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 19 قيراطا و 5 أسهم بمراكز طنطا والمحلة الكبري وسمنود.





وفي ذات السياق ، تم إزالة 13 مخالفة بناء على مساحة 1753 مترا مربعا، في مركز المحلة الكبرى وحي ثان طنطا ومركز السنطة وقطور .



