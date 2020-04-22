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محافظات

محافظ الغربية: إزالة 25 تعديا علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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احمد علي
اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، انه لا تهاون في إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي والتصدي بكل حسم لأي مخالفات وازالتها فى المهد.

و شهدت محافظ الغربية ،اليوم، حملات مكبرة، اسفرت عن إزالة 25 حالة تعد علي أراضي زراعية واملاك الدولة

وشملت القرارات، إزالة 12 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 19 قيراطا و 5 أسهم بمراكز  طنطا والمحلة الكبري وسمنود.

وفي ذات السياق ، تم إزالة 13 مخالفة بناء على مساحة 1753 مترا مربعا، في مركز المحلة الكبرى وحي ثان طنطا ومركز السنطة وقطور .

واكد محافظ الغربية ، استمرار حملات الإزالة على مدار اليوم بالتنسيق مع مديرية الأمن ، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء، والتصدي بكل حزم للمخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.
محافظ الغربية: إزالة 25 تعديا علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية
محافظ الغربية: إزالة 25 تعديا علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية
محافظ الغربية: إزالة 25 تعديا علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية
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