بايرن ميونخ يتفوق على ريال مدريد وكبار إنجلترا في صراع الحصول على أوباميكانو





وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي بايرن ميونيخ هو النادي الوحيد الذي وصل لمراحل متقدمة في المفاوضات مع دايوت اوباميكانو، لضمه بدءًا من الموسم المقبل.





وأكدت الصحيفة أن أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، مهتمون أيضًا بضم أوباميكانو، لكنهم لم يقوموا بأي تحرك من أجل شراء اللاعب.





وأشارت الصحيفة أن نادي لايبزيج يطالب بالشرط الجزائي في عقد أوباميكانو والبالغ 60 مليون يورو، للتخلي عنه لأي من الفرق، الميركاتو الصيفي القادم.





يذكر أن أوباميكانو ساهم في وصول لايبزيج لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، للمرة الأولى في تاريخ النادي.

أكدت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأربعاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني في مقدمة الصراع في الوقت الحالي، على ضم دايوت أوباميكانو مدافع نادي لايبزيج الألماني، في سوق الانتقالات الصيفي القادم.