الكافيه في البيت .. طريقة عمل سموزي البطيخ

يحتاج الحجر المنزلي إلى تناول المزيد من العصائر الطبيعية الصحية التي تقوي المناعة، ومن أكثر المشروبات التي يفتقدها البعض على طريقة الكافيهات، مشروبات السموزي الطازجة التي ترطيب الجسم .





ومع بدء موسم البطيخ الصحي والشهي ، يمكنك تعلم طريقة عمل سموزي البطيخ في البيت ليكون مشروبًا طبيعيًا مميزًا في شهر رمضان ..





مكونات سموزي البطيخ

قطع بطيخ طازج

قطع بطيخ مثلج

سكر أو عسل ابيض للتحلية

كوب ماء

4 مكعبات ثلج





طريقة عمل سموزي البطيخ

في الخلاط ضيفي البطيخ الطازج و المثلج والسكر واخفقيهم ثم ضيفي الثلج واضربيهم مرة أخرى

إذا استبدلتي السكر بالعسل فضيفيه بعد الانتهاء من إعداد العصير.