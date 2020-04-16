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الكافيه في البيت .. طريقة عمل سموزي الفراولة والموز

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:03 م
طريقة عمل سموزي الفراولة
طريقة عمل سموزي الفراولة والموز
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رشا عوني
خلال فترة الحجر المنزلي ، نحتاج إلى تناول مشروبات تقوي المناعة وتمنح الجسم العناصر الغذائية المختلفة كي يتصدى لاي عدوى ، وتعد الفواكه وعصائرها الطازجة من اكثر العصائر التي تحتوي على مجموعة مختلفة من الفيتامينات الصحية.

اليك طريقة عمل سموزي الفراولة و الموز الصحي : 

مكونات سموزي الفراولة و الموز : 

3 ثمرات موز 
كوب فراولة طازجة 
نصف كوب مكعبات ثلج 
ملعقتين عسل ابيض 
رشة فانيليا 
نصف كوب زبادي 

طريقة عمل سموزي الفراولة و الموز : 

في الخلاط قطعي الموز والفراولة شراىح واضيفي عليها الزبادي ورشة فانيليا واخفقيهم في الخلاط ثم اضيفي مكعبات الثلج والعسل واخلطيهم مرة أخرى ثم اسكبي في الكاسات.
الكافيه في البيت .. طريقة عمل سموزي الفراولة والموز
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