الكافيه في البيت .. طريقة عمل سموزي الفراولة والموز

خلال فترة الحجر المنزلي ، نحتاج إلى تناول مشروبات تقوي المناعة وتمنح الجسم العناصر الغذائية المختلفة كي يتصدى لاي عدوى ، وتعد الفواكه وعصائرها الطازجة من اكثر العصائر التي تحتوي على مجموعة مختلفة من الفيتامينات الصحية.
اليك طريقة عمل سموزي الفراولة و الموز الصحي :
مكونات سموزي الفراولة و الموز :
3 ثمرات موز
كوب فراولة طازجة
نصف كوب مكعبات ثلج
ملعقتين عسل ابيض
رشة فانيليا
نصف كوب زبادي
طريقة عمل سموزي الفراولة و الموز :
في الخلاط قطعي الموز والفراولة شراىح واضيفي عليها الزبادي ورشة فانيليا واخفقيهم في الخلاط ثم اضيفي مكعبات الثلج والعسل واخلطيهم مرة أخرى ثم اسكبي في الكاسات.