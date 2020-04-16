الكافيه في البيت .. طريقة عمل سموزي الفراولة والموز

خلال فترة الحجر المنزلي ، نحتاج إلى تناول مشروبات تقوي المناعة وتمنح الجسم العناصر الغذائية المختلفة كي يتصدى لاي عدوى ، وتعد الفواكه وعصائرها الطازجة من اكثر العصائر التي تحتوي على مجموعة مختلفة من الفيتامينات الصحية.





اليك طريقة عمل سموزي الفراولة و الموز الصحي :





مكونات سموزي الفراولة و الموز :





3 ثمرات موز

كوب فراولة طازجة

نصف كوب مكعبات ثلج

ملعقتين عسل ابيض

رشة فانيليا

نصف كوب زبادي





طريقة عمل سموزي الفراولة و الموز :



