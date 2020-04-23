السقا: بعض النجوم كانوا بيدخلوا حلقات البرنامج بـ غل عشان يغلبوني..فيديو

أكد الفنان أحمد السقا أنني خلال برنامج "اغلب السقا" كنت بتغلب بمزاجي في بعض الحلقات مؤكدا أنه كان هناك "نجوم كانوا بيدخلوا الحلقات بـ "غل" عشان يغلبوني وفيه اللى كان مقضيها ضحك وخفة دم".









وأضاف السقا خلال لقاء له ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أنني لو قمت بأداء مسلسل بنفس المجهود الذي قمت به في البرنامج كنت انتهيت منه في خلال اسبوعين.









وتابع الفنان أحمد السقا أن ما أسعدني خلال البرنامج أنني لم أقم بدور مقدم البرنامج ولكنني كنت ضيفا مستمرا خلال الحلقات.









وأشار إلى انني أتوجه بالشكر للدولة اللبنانية على سيطرتها على موضوع الفيروس وكل شخص فى لبنان كان يخضع لجميع الفحوصات الطبية.









وقال الفنان أحمد السقا انني قمت بإجراء تحليل كورونا مرتين وطلبت اجراءه للمرة الثالثة فى الوقت الحالي.



