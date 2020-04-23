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رياضة

مجدي عبد الغني يكشف لأول مرة سبب رفضه العمل في التدريب.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:13 ص
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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عمرو ابوبكر
كشف مجدي عبد الغني مُحلل فريق البريمو أنه رفض العمل في التدريب خلال السنوات الماضية وفضًل العمل الإداري .


وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة مع الإعلامي إسلام صادق على قناة Ten  أنه بذل مجهودا كبيرا في إدارة الكرة بنادي إنبي لكن في النهاية لم تُذكر. 


وأوضح أنه رفض التدريب لكي لا يكون مصيره في النهاية بأيدي اللاعبين.


جدير بالذكر أن، مجدي عبد الغني قرر الترشح في الانتخابات القادمه لاتحاد الكرة المصري.


وكانت اللجنه الخماسيه المكلفه بعمل الاتحاد المصري لكره القدم برئاسة عمرو الجنايني اعلنت تعليق النشاط الرياضي تزامنا مع قرار رئاسة مجلس الوزراء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 
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