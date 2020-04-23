ليبيا تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقال المركز في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، "استلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد 97 عينة وكانت النتائج علي النحو الآتي: عدد 96 عينة سالبة، وعينة واحدة موجبة".
وأمس الأربعاء أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا استمرار حظر التجوال فى شهر رمضان المبارك من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السابعة صباحًا.
وقالت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي، إنه تقرر استمرار غلق المدارس والحضانات والجامعات والمساجد ومحال الحلاقة والمقاهي وقاعات الأفراح وغيرها، مع منع إقامة أي دوريات كرة قدم في الشوارع أو غيرها، كما أوصت اللجنة، شركات الاتصالات والإنترنت بتوفير إنترنت مجاني أو تخفيض الأسعار لمساعدة المواطنين بالبقاء في المنازل.