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أخبار العالم

تسجيل 140 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في كندا.. والإصابات تتخطى 40 ألفا

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:16 ص
كورونا فيروس
كورونا فيروس
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ا ش ا
أعلنت السلطات الصحية في كندا، أمس الأربعاء، تسجيل 140 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1974 حالة، وكذلك تسجيل 1768 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 40190 حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو إن هناك دلائل على تباطؤ تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، بسبب إجراءات الإغلاق القوية المتبعة لوقف تفشي الفيروس.

وأصبحت مقاطعة أونتاريو ثاني المقاطعات التي تطلب مساعدة الجيش لاحتواء تفشي فيروس كورونا في دور الرعاية طويلة الأجل في المقاطعة.
وقال رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد - خلال مؤتمره الصحفي اليوم - إنه سيطلب رسميًا موارد إضافية من الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك من وكالة الصحة العامة وأفراد القوات الكندية على وجه التحديد، للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس في خمس دور رعاية، واصفًا الوضع في أماكن الرعاية طويلة الأجل بـ"حرائق غابات مستعرة".

وقد تم نشر أفراد القوات الكندية بالفعل في مقاطعة كيبيك، للمساعدة في مرافق الرعاية طويلة الأجل المتضررة بشدة، إذ قال رئيس الوزراء في كيبيك فرانسوا ليجولت إنه طلب من الحكومة الفيدرالية إرسال ألف جندي إضافي لمساعدة الموظفين في هذه المؤسسات.
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