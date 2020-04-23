تبدأ من 20 جنيها حتى 500 جنيه.. أسعار فوانيس رمضان 2020

فانوس رمضان هو أحد المظاهر الاحتفااية الشّعبيّة في مصر ,وهو واحد من الفنون الفلكلورية الّتي نالت اهتمام الفنّانين والدّارسين حتّى أن البعض قام بدراسة أكاديميّة لظهوره وتطوره وارتباطه بشهر الصّوم ثمّ تحويله إلى قطعة جميلة من الدّيكور العربي في الكثير من البيوت المصريّة الحديثة.





وهناك العديد من القصص عن أصل الفانوس وأحد هذه القصص أن الخليفة الفاطمي كان يخرج إلى الشوارع ليلة الرؤية ليستطلع هلال شهر رمضان، وكان الأطفال يخرجون معه ليضيؤوا له الطريق وكان كل طفل يحمل فانوسه ويقوم الأطفال معًا بغناء بعض الأغاني الجميلة تعبيرًا عن سعادتهم باستقبال شهر رمضان.





رصدت عدسة صدي البلد اشكال واسعار الفوانيس لهذا العام في البداية يقول خالد فاروق تاجر فوانيس الجديد هذا العام فوانيس الابراج والبوفات وراجل التنورة يدور ويضئ بالأنوار بالاضافة الي المدفع يدور ويضئ بالانوار وعربة الكنافة والفوانيس الفور فورجيه.





واضاف عبد الرحمن خالد تاجر فوانيس ان الاقبال هذا العام علي الفوانيس التركي بالاضافة الي الفوانيس الصاج وعربات الكنافة والقطايف المضيئة .





وتابع فاروق الي ان الاسعار هذا العام منخفضة عن الأعوام السابقة بسبب فيروس كورونا موضحا ان الاسعار الفوانيس تبداء من ٢٠ جنيها حتي ٥٠٠ جنيها تختلف علي حسب الشكل والحجم وتبداء اسعار عربات الكنافة والفول والمدفع من ١٢٠ جنيها حتي ٢٠٠ جنيها تختلف باختلاف الشكل والحجم والصواني من ٢٠ جنيها الواحدة لتصل الي ١٢٠ جنيها للطقم وابداء سهر البوف من ٤٥ جنيها ليصل الي ٧٥ جنيها .





واشار خالد الي ان الاقبال الأكثر هذا العام وكل الأعوام يكون علي الفانوس الصاج قائلا " مهما السنين تلف والشباب تخترع هو بردو الفانوس الصاج بتاع زمان هيفضل هو الأصل ".