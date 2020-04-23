عرض الاختيار لـ أمير كرارة التاسعة مساء على قناة ON

حددت قناة on مواعيد عرض المسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته أمير كرارة خلال أيام الشهر الكريم.





وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.





ومسلسل " الاختيار " بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.



وتدور احداث المسلسل حول قصة حيا ة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية فضلا عن انه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





والمسلسل اثار حالة من الجدل الواسع فور الاعلان عنه خاصة انه يعد من الاعمال المهمة والتى قد تحظى باهتمام الجمهور خلال شهر رمضان.