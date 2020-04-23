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رياضة

مجدي عبد الغني: مجلس أبوريدة استقال من الجبلاية بسبب غضب الشارع ..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:25 ص
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
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محمد رشاد
صرح مجدي عبدالغني عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن استقالة المجلس الذي كان يترأسه هاني أبو ريدة سببه غضب الشارع من نتيجة مشاركة المنتخب في أمم إفريقيا 2019، وليس بقرار من الدولة.


وقال "عبدالغني"، في تصريحاته لقناة "تن" الفضائية، "عندما قررنا الاستقالة كان السبب هو غضب الشارع من وراء النتائج التي تحققت في كأس أمم إفريقيا."


وتابع "الدولة ليس لها دخل ولم تطلب منا الاستقالة، لكن كان علينا الاستجابة لرغبة الجماهير بعد الاخفاق في بطولة أمم إفريقيا".


أما عن سبب ترشحه مجددًا للانتخابات، "الوضع الآن تغير وعندما نترشح في الانتخابات المقبلة ستقوم الجمعية العمومية باختيار مجلس جديد ويمكن أن يحدث تغيير في التشكيل".


وتتولى اللجنة المؤقتة إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، لمدة عام تنتهي في أغسطس القادم ويتوجب انتخاب مجلس جديد لإدارة الاتحاد 4 سنوات مقبلة.
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