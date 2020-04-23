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أخبار العالم

فرنسا تستعد لتخفيف إجراءات العزل بداية مايو المقبل

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:33 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
قررت السلطات الفرنسية تخفيف إجراءات الحجر الصحي على الشعب بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بداية من مايو المقبل، وتحديدا من 11 مايو المقبل. 

ووفقا لفضائية "فرانس 24"، فإنه من المقرر أن تختلف إجراءات تخفيف العزل من منطقة إلى أخرى حسب درجة انتشار الفيروس. 

كما ستمنع السلطات التنقل بين المناطق بشكل كبير لمنع وصول الفيروس والعدوى من المناطق المنتشر بها الوباء.

وفيما يخص المدارس، فقد أوصى الخبراء بأن تكون العودة تدريجية، وأن تكون بشكل طوعي. 

وأبلغت فرنسا أمس، الأربعاء، عن 544 حالة وفاة من كوفيد 19 في غضون 24 ساعة، حيث استمر عدد الأشخاص في المستشفيات والعناية المركزة في الانخفاض.

وصرح جيروم سالومون، كبير مسئولي الصحة، للصحفيين، بأن الحصيلة اليومية رفعت إجمالي عدد القتلى في فرنسا إلى 21340.

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