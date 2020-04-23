الرئيس السيسي يهنئ الجالية المصرية بالخارج بمناسبة رمضان

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى أبناء الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.





وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها اليوم الخميس سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى: "الاخوة والأخوات، أبناء مصر المسلمين بالخارج بكل سعادة وسرور ، أتوجه إليكم بأخلص وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله عز وجل أن يشملكم بحفظه ورعايته وأن يعيد عليكم هذه المناسبة المباركة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء".





أتمنى لكم التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة مزيدا من الأمان والتقدم والإزدهار.