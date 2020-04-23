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فن

خواكين فينيكس نجم Joker يظهر بالكمامة في الشوارع الأمريكية..صور

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:32 م
خواكين فينيكس
خواكين فينيكس
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شروق ابراهيم
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجم العالمي خواكين فينيكس خلال تجوله في شوارع مدينة لوس انجلوس الامريكية، ليكسر الحجر المنزلي الذي يخضع له منذ فترة.

وظهر النجم الحاصل على الاوسكار بملابس سوداء وكمامة طبية من نفس اللون، كإجراء احترازي لفيروس كورونا المستجد. 

وكان خواكين فينيكس بعث رسالة خاصة للنظام الأمريكي عن ضرورة الإفراج عن جميع السجان نجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الفنان الحاصل على جائزة الأوسكار مؤخرا أن من المشين الموت داخل السجون بهذا الفيروس القاتل، 

وقدر برع فينيكس فى دوره بفيلم جوكر، والذى حصد عنه أغلب الجوئز عن العام المنصرم.

خواكين فينيكس نجم Joker يظهر بالكمامة في الشوارع الأمريكية..صور
خواكين فينيكس نجم Joker يظهر بالكمامة في الشوارع الأمريكية..صور
خواكين فينيكس نجم Joker يظهر بالكمامة في الشوارع الأمريكية..صور
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