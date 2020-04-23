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سيارات

خطة KIA لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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قسم السيارات
علي غرار شركات السيارات العالمية امثال فورد وتيسلا وجنرال موتورز، قررت شركة كيا الكورية الجنوبية الانضمام لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

أنشأ الصانع الكوري الجنوبي برنامجًا بمدد فترة ضمان سياراتها لمساعدة عملائها خاصةً أثناء فترة الحجر الصحي المنزلي التي ربما تطول لمكافحة الفيروس التاجي،  بالإضافة لتفعيل نظام الوقاية داخل مصانعها، وبدأتها في جورجيا بضرورة ارتداء كل الموظفين والعمال أدوات الوقاية والحماية اللازمة.

ويعد مصنع كيا القائم في جورجيا أحد أشهر مراكز صناعة سياراتها، حيث يتم تصنيع سيارات تيلورايد وسورينتو وأوبتيما بداخله، كما حولت مصانعها في الولايات المتحدة الأمريكية لتجهيز حوالي 200 ألف قناع واق لحماية العاملين بالقطاع الصحي من الإصابة بكوفيد ١٩. 

وسيتم تسليم الأقنعة الواقية إلى المؤسسات الطبية في بجنوب كاليفورنيا وولاية نيويورك التي تعد مركزًا خطرًا لتفشي فيروس كورونا.
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