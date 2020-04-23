تعرف على رسالة ميلانيا ترامب للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

وجهت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، تهنئة للمسلمين بقدوم شهر رمضان الكريم.





وقالت ميلانيا في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "رمضان كريم لكل المحتفلين.. عسى أن يجلب لكم الشهر الكريم البركة والصحة الجيدة والقوة والسلام".





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأ، اليوم الخميس، المسلمين بحلول شهر رمضان.





وقال ترامب في رسالة إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة شهر رمضان المبارك، نشرت على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "أتمنى لجميع المسلمين، سواء في الولايات المتحدة أو في جميع أنحاء العالم، شهر رمضان مبارك".





وأضاف "بالنسبة للملايين في جميع أنحاء العالم، يعد هذا الشهر الكريم فرصة لتجديد إيمانهم وتقويته من خلال الصيام، والصلاة، والتأمل، وقراءة القرآن، وعمل الخير".





وتابع "تتماشى هذه الأعمال بشكل وثيق مع القيم العالمية التي تعززها العقيدة الإسلامية - السلام والرأفة وحب واحترام الآخرين".





وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد رأينا على مدى الأشهر الماضية مدى أهمية قوة الصلاة خلال الأوقات الصعبة، واليوم، مع بدء شهر رمضان المبارك، أصلي كي يجد أولئك الذين يحتفلون بهذا الوقت المقدس الراحة والطمأنينة".





وختم ترامب رسالته قائلا: "رمضان مبارك".