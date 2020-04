روجينا تحتفل بعيد ميلاد نجلتها بهذه الطريقة.. شاهد

View this post on Instagram

٢٠٠٤/٤/٢٤تاريخ مميز فى عمرى يوم ماربنا رزقنا بااحلى البنات مريم كل سنة وانتى طيبة وحنية وشبة بعض فى الطباع كل الحاجات اللى بحبها بتحبيها وعيد ميلادك بعد عيد ميلادى ٨تيام كل سنة وانتى يامريم اشطر واحن البنات عقبال مليون سنة وانتى دايما فى حضنى حبيبتى الصغننة القمر yoyo❤️❤️❤️❤️❤️ @mariaamzaky 😘😘😘