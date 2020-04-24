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فن

روجينا تحتفل بعيد ميلاد نجلتها بهذه الطريقة.. شاهد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:34 ص
روجينا
روجينا
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة روجينا نجلتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بحلول عيد ميلادها. 

ونشرت روجينا مجموعة من الصور ل نجلتها وعلقت عليها قائلة "٢٠٠٤/٤/٢٤تاريخ مميز فى عمرى يوم ماربنا رزقنا بااحلى البنات مريم كل سنة وانتى طيبة وحنية وشبة بعض فى الطباع كل الحاجات اللى بحبها بتحبيها". 

وتابعت "عيد ميلادك بعد عيد ميلادى ٨تيام كل سنة وانتى يامريم اشطر واحن البنات عقبال مليون سنة وانتى دايما فى حضنى حبيبتى الصغننة القمر".

يذكر أن روجينا تشارك ايضا في سباق الدراما الرمضانيه بمسلسل البرنس مع  الفنان محمد رمضان. 

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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