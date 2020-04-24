أنام أغلب الوقت في نهار رمضان فهل صيامي صحيح؟.. الإفتاء: يحرمك من أمرين

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد في الكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أن كثرة النوم أثناء الصيام في نهار رمضان، تحرم الإنسان من أمرين.





وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع الاجتماعي فيسبوك ردا على سؤال يقول صاحبه: " انام اغلب الوقت في نهار رمضان فما حكم صيامي ؟" قائلة: أن كثرة النوم يحرم الصائم من أمرين، هما: «استشعار لذة الصيام، وتحصيل ثوابه».





حكم التبريد بالماء أثناء الصيام





قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التبرد بالماء أثناء الصوم في نهار رمضان، سواء كان ذلك بالاغتسال أو بأن يصب الصائم على بدنه الماء اتقاءً للحر والعطش، هو جائز شرعًا.





أوضح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم التبرد بالماء أثناء الصوم في نهار رمضان، بالاغتسال أو أن يصب الصائم على بدنه الماء اتقاءً للحر والعطش؟»، أن كل ذلك جائز ولا شيء فيه، ولا يُفسد الصوم، مستشهدًا بما روي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها-، أنها قالت: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- كَانَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ».





ودلل بما ذكر الإمام البخاريُّ، عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: «إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ»، مشيرًا إلى أن الأبزن: هو حوض الاستحمام .





حكم المضمضة والاستتشاق أثناء الصيام





قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق، ولكن يكره المبالغة فيهما خشية أن ينزل الماء إلى الحلق.





جاء ذلك خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" فى إجابته على سؤال « ما حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم؟»، مضيفا أن المضمضة والاستنشاق جائزان ولا يفطران الإنسان ما لم ينزل ماء إلى الجوف.



