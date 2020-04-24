ضبط منظمين لمسيرة قبل بدء حظر التجوال احتفالا بشهر رمضان بالإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط الأشخاص الذين قاموا بتنظيم مسيرة بالإسكندرية أمس قبل بدء حظر التجوال احتفالًا بشهر رمضان .

وناشدت وزارة الداخلية المواطنين، تجنب أية محاولات للفوضى والبلبلة .

كان عدد من الأشخاص قاموا بتنظيم مسيرة بمحافظة الإسكندرية ، تحت شعار الاحتفال بدخول شهر رمضان ، وتم تداول فيديو للمسيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلي المنظمين فيها.

على الفور تابعت القوة الميدانية تحرياتها وتم رصد تجمع عشرات المواطنين فى شوارع الإسكندرية، قاموا بتنظيم مسيرة احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك مخالفين قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحظر التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلى الفور قامت أجهزة الأمن بفض التجمع والقبض على القائمين على المسيرة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.