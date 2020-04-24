ياسر جلال لـ صدى البلد: حرصنا على نقل صورة مصر التي نتمنى رؤيتها من خلال الفتوة

يخوض الفنان ياسر جلال، السباق الرمضاني الحالي بمسلسله الجديد "الفتوة"، بجانب عدد كبير من نجوم الفن.
قال ياسر جلال، في تصريح لـ "صدى البلد": "الهدف من المسلسل ليس إيصال مرحلة زمنية معينة بل الهدف يفوق ذلك فنحن أرادنا توصيل عدة قضايا مهمة منها قضية الصراع بين الخير والشر".
وتابع ياسر جلال قائلًا :"التركيز على العادات والتقاليد البسيطة بين الناس، فقد حرصنا على نقل صورة مصر التي نتمنى أن نراها الأن، الحارة الأصيلة والقضايا اجتماعية وإنسانية".
مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال الدين الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.