AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ياسر جلال لـ صدى البلد: حرصنا على نقل صورة مصر التي نتمنى رؤيتها من خلال الفتوة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:53 م
الفتوة
الفتوة
Advertisements
آيه عاطف
يخوض الفنان ياسر جلال، السباق الرمضاني الحالي بمسلسله الجديد "الفتوة"، بجانب عدد كبير من نجوم الفن.

قال ياسر جلال، في تصريح لـ "صدى البلد": "الهدف من المسلسل ليس إيصال مرحلة زمنية معينة بل الهدف يفوق ذلك فنحن أرادنا توصيل عدة قضايا مهمة منها قضية الصراع بين الخير والشر".

وتابع  ياسر جلال قائلًا :"التركيز على العادات والتقاليد البسيطة بين الناس، فقد حرصنا على نقل صورة مصر التي نتمنى أن نراها الأن، الحارة الأصيلة والقضايا اجتماعية وإنسانية".

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال الدين الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. البرومو الاول لمسلسل الفتوة

18 صورة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الفتوة

ياسر جلال: لدينا فريق لتطهير لوكيشن الفتوة

تعرف على شخصيات مسلسل الفتوة لـ ياسر جلال.. صور

نجلاء بدر تواصل تصوير مسلسل الفتوة

أحمد شيبة يغني تتر الفتوة لـ ياسر جلال.. فيديو

ترشيحاتنا

عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان

وزير الإسكان: بدء التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان فى 6 مدن جديدة.. الأحد المقبل

أمل جديد.. باحثون يجربون دواء للسرطان كعلاج مضاد لـ كورونا

ماذا قالت الأوقاف عن مسيرة الكعبة بالإسكندرية؟

إلغاء المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية.. حقيقة أم شائعة

هل يسبب الإفراط في شرب العرقسوس الفشل الكلوى.. استشارى تغذية يرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 .. صور

سخرية على مواقع التواصل.. القصة الكاملة لـ مسيرة الكعبة بالإسكندرية.. فيديو وصور

لا يصيب الرئة فقط.. كورونا يسبب جلطات دموية مميتة.. تفاصيل