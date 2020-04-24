ياسر جلال لـ صدى البلد: حرصنا على نقل صورة مصر التي نتمنى رؤيتها من خلال الفتوة

يخوض الفنان ياسر جلال ، السباق الرمضاني الحالي بمسلسله الجديد "الفتوة"، بجانب عدد كبير من نجوم الفن.





قال ياسر جلال، في تصريح لـ "صدى البلد": " الهدف من المسلسل ليس إيصال مرحلة زمنية معينة بل الهدف يفوق ذلك فنحن أرادنا توصيل عدة قضايا مهمة منها قضية الصراع بين الخير والشر".





وتابع ياسر جلال قائلًا :"التركيز على العادات والتقاليد البسيطة بين الناس، فقد حرصنا على نقل صورة مصر التي نتمنى أن نراها الأن، الحارة الأصيلة والقضايا اجتماعية وإنسانية".



