AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

آيتن عامر لمتابعيها: هستنى رأيكم في مسلسل فرصة تانية بعد كل حلقة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:16 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود

شاركت آيتن عامر جمهورها بصوره لبوستر مسلسلها الجديد فرصة تانية من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام


وعلقت قائلة: النهاردة الساعة ٥ قناة سي بي سي هتعرض الحلقة الاولى من مسلسل #فرصة_تانية هستنى رايكوا بعد كل حلقة هنا فى الكومنتس وكمان فى تويتر على هاشتاج #فرصة_تانية و #ايتن_عامر


وانتهت آيتن عامر من تصوير مشاهدها فى مسلسل " فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، والذى تنافس به فى سباق دراما رمضان.


مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى ووفاء عامروأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج


وعرض لآيتن عامر خلال الأيام الماضية مسلسل "الأخ الكبير" والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل، ويشارك في بطولته محمد رجب، وهبة مجدي، وعبير صبري، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكي، ومحمود حجازي، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتوا بيتعملكوا بلوك.. أيتن عامر تشعل الـ تيك توك بـ فيديو لها

أيتن عامر تشوق جمهورها لأحداث مسلسل الأخ الكبير

آيتن عامر: عايزه أعمل أغنية حلوة ومش عارفة أخبي

شاهد.. آيتن عامر تشوق جمهورها بالحلقة الأخيرة من مسلسل الأخ الكبير

أيتن عامر تغني أنا مين.. ومتابعيها: صوتك يجنن استمري

شاهد.. آيتن عامر تروج لحلقتها اليوم برفقة هنا الزاهد وادوارد وميريهان حسين

ترشيحاتنا

عددهم 700 ألف مسلم.. هل أغلقت بلجيكا المساجد فى شهر رمضان .. تفاصيل

أول صلاة تراويح في رمضان بالمسجد النبوي رغم كورونا.. فيديو

طوكيو وواشنطن يكشفان حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

فدية الإفطار في رمضان .. الإفتاء توضح مقدارها وكيفية إخراجها.. فيديو

وزير الإسكان: بدء التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان فى 6 مدن جديدة.. الأحد المقبل

فى أول أيام رمضان.. كردونات أمنية على مداخل منطقة العزل الإجباري ببهتيم.. الأهالى: اشترينا كل حاجة وعلقنا الزينة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى أول أيام رمضان.. كردونات أمنية على مداخل منطقة العزل الإجباري ببهتيم.. الأهالى: اشترينا كل حاجة وعلقنا الزينة

بعد تغلبه على السرطان مرتين.. مسن يخالف توقعات الأطباء وينجو من كورونا

بتصميم خيالي audi تطرح السيارة أودي a3 موديل 2021.. شاهد