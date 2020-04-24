آيتن عامر لمتابعيها: هستنى رأيكم في مسلسل فرصة تانية بعد كل حلقة

شاركت آيتن عامر جمهورها بصوره لبوستر مسلسلها الجديد فرصة تانية من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت قائلة: النهاردة الساعة ٥ قناة سي بي سي هتعرض الحلقة الاولى من مسلسل #فرصة_تانية هستنى رايكوا بعد كل حلقة هنا فى الكومنتس وكمان فى تويتر على هاشتاج #فرصة_تانية و #ايتن_عامر





وانتهت آيتن عامر من تصوير مشاهدها فى مسلسل " فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، والذى تنافس به فى سباق دراما رمضان.





مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى ووفاء عامروأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.





وعرض لآيتن عامر خلال الأيام الماضية مسلسل "الأخ الكبير" والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل، ويشارك في بطولته محمد رجب، وهبة مجدي، وعبير صبري، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكي، ومحمود حجازي، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.