آيتن عامر لمتابعيها: هستنى رأيكم في مسلسل فرصة تانية بعد كل حلقة

النهاردة الساعة ٥ قناة سي بي سي هتعرض الحلقة الاولى من مسلسل #فرصة_تانية ♥️ هستنى رايكوا بعد كل حلقة هنا فى الكومنتس و كمان فى تويتر على هاشتاج #فرصة_تانية و #ايتن_عامر 😘