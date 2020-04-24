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محافظات

توريد 12 ألف طن قمح للشون والصوامع بالقليوبية.. صور

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار أعمال توريد القمح من المزارعين بصوامع وشون المحافظة، مشيرا إلى أنه تم توريد 12 ألف طن قمح حتى اليوم الجمعة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن المحافظة شهدت زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام الى 51632 فدان على مستوى المحافظة بزيادة 1600 فدان قمح عن الموسم الماضى ومن المتوقع زيادة كبيرة فى إجمالى الكميات التى سيتم توريدها للصوامع هذا الموسم.

وشدد المحافظ على تيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين مشددا على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح مساعدة وتسهيلا للمرزاعين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين.

ونوه أنه دخول صوامع عرب العلقيات للعمل هذا الموسم والتى تصل سعتها الإجمالية 90 الف طن بذلك يصل إجمالى السعة التخزينية للمحافظة هذا الموسم 183 ألف طن على ان يتم العمل وفقا لمنشور وزارة التموين بالتنسيق مع الزراعة.

وأكد محافظ القليوبية أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل المحافظة جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.

توريد 12 ألف طن قمح للشون والصوامع بالقليوبية.. صور
توريد 12 ألف طن قمح للشون والصوامع بالقليوبية.. صور
توريد 12 ألف طن قمح للشون والصوامع بالقليوبية.. صور
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