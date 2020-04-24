تعرف على عوامل توفير استهلاك البنزين في السيارة

يهتم الكثير من قائدي السيارات بتوفير النفقات، خصوصا التي تصرف على البنزين ، لذلك سنطرح عليكم في هذا الموضوع بعض النصائح التي تساعدك في توفير الوقود في سيارتك.





- تجنب السرعات العالية لأن قيادة السيارات بسرعات عالية يؤدي إلى استهلاك الوقود بشكل كبير

-تجنب استخدام التكييف لفترات طويلة وبدرجات حرارة منخفضة لأنه يستهلك الوقود بشكل كبير، لذا ينصح باستخدام المكيف في الأوقات الضرورية فقط.

-تجنب ترك نوافذ السيارة مفتوحة أثناء القيادة لأنها تيعمل على رفع معدل مقاومة السيارة للهواء ويزيد من جهد المحرك واستهلاكه للوقود

- تجنب الأحمال الزائدة لأنها ترفع من معدل استهلاك السيارات للوقود

- يجب عليك ضغط الإطارات لأن اختلال الضغط بداخلها سواء بالزيادة أو النقصان فإن ذلك يزيد من معدل مقاومة على الطريق، لذا يجب التأكد من تناسب ضغط الهواء داخل الإطارات الأربعة.

- اهتم بصيانة المحرك لأن إهماله يؤدي إلى استهلاك الوقود بشكل أكبر دون جدوي



اعلم جيدا أنك المتحكم في نسبة استهلاكك للوقود و ليست السيارة هي المسؤولة عن ذلك فأسلوب قيادتك و اهتمامك بها يوثر عليها و علي استهلاكها بشكل كبير.

