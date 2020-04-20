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سيارات

استخدامات لا تعلمها عن مسند الرأس في السيارة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:36 ص
مسند الرأس في السيارة
مسند الرأس في السيارة
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اشرف عطية
كل السيارات تأتي بمسند للرأس وكل هذة المساند تقريبا نفس الشكل فهل سألت نفسك يوما ما هي الحكمة من صنعها قابلة للفك و التركيب . هل تعلم انها مصممة بهذا الشكل لتنقذ حياتك؟. 

تأتي كل السيارات حديثة كانت أم قديمة بمساند الرأس حديدية لتنقذ حياتك إذا تعرضت المركبة للغرق أو للحريق لأنه في هذه الحالات يمكن للزجاج ان يتعطل بسبب النيران او ضغط المياة في حالة الغرق .

مساند الرأس في المركبات صُنعت من قاعدة حديدية قابلة للانفصال عن المقعد وهذه القاعدة الحديدية وجدت لكسر زجاج النوافذ عند تعرض السيارة لحادث لا قدر الله حيث يستحيل عليهم وقتها فتح الأبواب فتبقي هي وسيلتك الوحيدة للنجاة .

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