اعرف كل الفلاتر الموجودة في سيارتك و مواعيد تغييرها..صور

تعتمد جميع السيارات في تشغيلها علي مجموعة من السوائل و الزيوت التي تحسن من الأداء الخاص بها، وهذه السوائل تمتلئ بالشوائب عندما تقوم بعملها في تبريد و تزييت السيارة، لذلك صممت لها فلاتر لتعيد تنقيتها من جديد، الأمر الذى يضمن أفضل مستوي لها لتستطيع القيام بوظيفتها.





و في هذا السياق نطلعكم في التقرير التالي عن عدد الفلاتر الموجودة في السيارة و مواعيد تغييرها:

1- فلتر الزيت



هو الفلتر الذى يقوم بتنقية الزيت من الشوائب الناتجة عن احتكاك أجزاء المحرك الداخلية و يجب تغييره كل 10.000 كم.



2- فلتر الهواء



مهمته تنقية الهواء الداخل للمحرك ليضمن هواء نقي و صافي داخله، و عدم تغييره يؤثر على إرتفاع درجة الحرارة و يجب تغييره كل 20.000 كم.

3- فلتر التكييف

ينقي الهواء القادم من الخارج لداخل السيارة لتستنشق هواء نقي و يتم تغيرة كل حوالى 50.000 كم .

4- فلتر البنزين



يقوم بتنقية و تصفية البنزين من الشوائب و يتم تغييره كل 60.000 كم لتحافظ علي المحرك مدة أطول.



5- فلتر زيت الفتيس



يوجد في السيارات الأوتوماتيك و هو المسئول عن تنقية الزيت الموجود في الفتيس و تنظيفه من الشوائب، لأن أجزاء الفتيس حساسة و تتلف من وجود أي أجسام غريبة ويجب تغييره كل 30.000 كم.

