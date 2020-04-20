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سيارات

اعرف كل الفلاتر الموجودة في سيارتك و مواعيد تغييرها..صور

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:14 ص
فلتر الزيت
فلتر الزيت
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اشرف عطية
تعتمد جميع السيارات في تشغيلها علي مجموعة من السوائل و الزيوت التي تحسن من الأداء الخاص بها، وهذه السوائل تمتلئ بالشوائب عندما تقوم بعملها في تبريد و تزييت السيارة، لذلك صممت لها فلاتر لتعيد تنقيتها من جديد، الأمر الذى يضمن أفضل مستوي لها لتستطيع القيام بوظيفتها.

و في هذا السياق نطلعكم في التقرير التالي عن عدد الفلاتر الموجودة في السيارة و مواعيد تغييرها:

1- فلتر الزيت

هو الفلتر الذى يقوم بتنقية الزيت من الشوائب الناتجة عن احتكاك أجزاء المحرك الداخلية و يجب تغييره كل 10.000 كم.

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2- فلتر الهواء

مهمته تنقية الهواء الداخل للمحرك ليضمن هواء نقي و صافي داخله، و عدم تغييره يؤثر على إرتفاع درجة الحرارة و يجب تغييره كل 20.000 كم.

فلتر الهواء

3- فلتر التكييف

ينقي الهواء القادم من الخارج لداخل السيارة لتستنشق هواء نقي و يتم تغيرة كل حوالى 50.000 كم .

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4- فلتر البنزين

يقوم بتنقية و تصفية البنزين من الشوائب و يتم تغييره كل 60.000 كم لتحافظ علي المحرك مدة أطول. 

علامات تلف فلتر البنزين بالسيارة | موقع سيارات خليجية

5- فلتر زيت الفتيس

يوجد في السيارات الأوتوماتيك و هو المسئول عن تنقية الزيت الموجود في الفتيس و تنظيفه من الشوائب، لأن أجزاء الفتيس حساسة و تتلف من وجود أي أجسام غريبة ويجب تغييره كل 30.000 كم.

فلتر زيت فتيس هيونداى ماتركس موديل 2001 / 2010 - فلتر فتيس

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