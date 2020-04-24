رئيس الوزراء الإيطالي: سنعيد تشغيل عجلة الاقتصاد تدريجيا

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تأكيده أن "إيطاليا ستحمي مواطنيها من كورونا وستعيد تشغيل العجلة الاقتصادية والاجتماعية تدريجيا".





وسجلت إيطاليا، أمس الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وأعلنت السلطات الإيطالية أمس عن تسجيل 2646 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 189973.





كما سجلت إيطاليا 464 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي وفيات كورونا إلى 25549.





وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل 2 مليون و660 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تخطى 185 ألف حالة وفاة حتى منتصف الخميس.