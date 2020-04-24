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أخبار البلد

الزناتي: صرف قيمة قسط قرض بنك ناصر من خزينة الصحفيين

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد حسين الزناتى أمين الصندوق نقابة الصحفيين أنه فى حالة تعذر الزملاء  الحاصلين على قروض بنك ناصر من صرف قيمة القرض، المستحق عليهم  لهذا الشهر من البنك التوجه إلى  النقابة لصرف قيمة القسط  من خزينتها باعتباره سلفة من بدل الشهر المقبل.

وأوضح  الزناتى ل "صدى البلد" ان هذا الإجراء يأتي تسهيلًا على الزملاء لحين دراسة الأمر مع إدارة بنك ناصر التى أبلغت الزملاء بأن  الاستفادة من مبادرة البنك المركزي بتأجيل دفع أقساط القروض لمدة ٦ أشهر ستبدأ مع القسط القادم وليس الحالى، وهو ماستبحثه النقابة مع إدارة البنك خلال الأيام  المقبلة. 

وقال الزناتى إن خزينة النقابة تعمل يوميًا من العاشرة إلى الواحدة ظهرًا، بدءًا من بعد غد الأحد.
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