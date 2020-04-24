الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء





بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.





وجاء فيها في نص البرقية، "باسمي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري بخالص التهنئة بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء





وقال رئيس الطائفة الإنجيلية إن سيناء الأرض الغالية على مصر، ارتوت بدماء شهدائنا الأبرار من أبطال القوات المسلحة.

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.