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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرحب بالتجديد.. بشرى سارة لعشاق الأهلي

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

رحب أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، بتجديد عقده مع النادي خلال الجلسة الأخيرة التي عُقدت معه، مشيرًا إلى أنه يرغب في اللعب أساسيًا خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنه يرى أنه تعرض لظلم شديد خلال وجود المدرب السابق مارسيل كولر.

وسارت المفاوضات بشكل جيد بين الأهلي وأليو ديانج، إذ عرض النادي على اللاعب مليون دولار في الموسم الواحد، خاصة وأنه يحصل حاليا على مقابل مالي لا يتجاوز الـ 700 ألف دولار.

وعرض الأهلي على ديانج زيادة سنوية قدرها 100 ألف دولار، بحيث يحصل في الموسم الأول على مليون دولار، ثم الموسم الثاني 1.1 مليون دولار، ثم الموسم الثالث 1.2 مليون دولار، وهو أقصى مبلغ يمكن أن يدفعه النادي.

وأبلغ ديانج، محمد يوسف المدير الرياضي في معسكر تونس، برغبته في الاستمرار مع النادي الأهلي، لكنه يرغب في اللعب أساسيا، وأنه كان يؤجل حسم الملف لحين معرفة رؤية المدير الفني خوسيه ريبيرو، ومدى إمكانية مشاركته بصفة مستمرة.

الأهلي أليو ديانج أليو ديانج لاعب وسط الأهلي مارسيل كولر الأهلي وأليو ديانج

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