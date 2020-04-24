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رياضة

إبراهيم سعيد: الأهلي بيتي.. وصالح سليم طالبني بالعودة من الاحتراف

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:16 م
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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نور عادل
أكد إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن النادي الأهلي هو بيته وهو من صنع اسم إبراهيم سعيد في كرة القدم.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية عبر اون تايم سبورت، إن الأهلي هو من صنع نجومية الأهلي وهو من جعل الجميع يعرف إبراهيم سعيد.

وأردف:" لو كنت استمريت داخل النادي الأهلي لكانت مسيرتي في كرة القدم تغيرت تمامًا وكنت أصبح في مكان آخر".

وتابع: " كان هناك العديد من المشاكل مع إدارة الأهلي، على الرغم من أن وقت احترافي طالبني صالح سليم بالعودة".

وأكمل:" لم أحقق بطولات في أي مكان بعكس النادي الأهلي".

والتحق إبراهيم سعيد بالنادي الأهلي سنة 2000 التحق بنادي إيفرتون في سنة 2003 لكنه لم يلعب أي مباراة ضمن البطولات فرجع بعد مدة قصيرة إلى مصر على أثر مرض والدته.
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